«Безумная идея»: Иван Ургант получил премию в Италии за свое телешоу

Иван Ургант за прошлые телевизионные заслуги удостоился премии в Италии. Россиянина решили поощрить за программу в стиле итальянских 80-х – «Ciao, 2021!», которую на Первом канале показали в эфире «Вечернего Урганта».

«Безумная идея шоумена встретить Новый год в итальянском стиле и сделать это на итальянском языке, переводя скетчи и песни, увенчалась успехом», - сообщается на сайте La Reppubblica.

К слову, передача в стиле итальянского ретро – уже вторая по счету. В ней отечественные звезды исполняют свои популярные хиты на итальянском языке.

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