Безрукова раскрыла личность мужчины, с которым появилась под ручку на публике

Актриса Ирина Безрукова раскрыла личность мужчины, с котором ее недавно видели на одной из кинопремьер. По ее словам, она вышла в свет со своим приятелем-стилистом.
«Забавная история получается: стоит мне появиться на мероприятии с коллегой или другом-мужчиной, нас сразу же женят. Но, знаете, стабильнее всего мои отношения со Станиславом Влайку. Этот молодой человек всегда рядом со мной. Мы уже шесть лет вместе, представляете?!»
Как пошутила Безрукова, многие столько не живут в браке, сколько они дружат с Влайку. Он является ее пиар-агентом. По словам Безруковой, в конце сентября они поедут в Краснодар с большим премьерным фильмом «Обещание», где снялась актриса.
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Напомним, что Ирина Безрукова долгие годы жила вместе с актером Сергеем Безруковым. После расставания она одинока.
По материалам «СтарХит»