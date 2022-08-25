Безрукова раскрыла личность мужчины, с которым появилась под ручку на публике

Как пошутила Безрукова, многие столько не живут в браке, сколько они дружат с Влайку. Он является ее пиар-агентом. По словам Безруковой, в конце сентября они поедут в Краснодар с большим премьерным фильмом «Обещание», где снялась актриса.

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Напомним, что Ирина Безрукова долгие годы жила вместе с актером Сергеем Безруковым. После расставания она одинока.

По материалам «СтарХит»