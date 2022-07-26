Безруков рассказал об отсутствии эмпатии у подрастающего поколения

Актер Сергей Безруков заявил, что хочет воспитать в своих студентах эмпатию — способность к сопереживанию — по отношению к другим людям.
«Когда мои дети стали подрастать, я стал много времени проводить на детских площадках, в парках. И неожиданно для себя заметил, что и маленькие дети, и тинейджеры обладают куда как меньшей эмпатией, чем мы в том же возрасте».
Как заметил Безруков, без эмпатии не можешь понять другого человека, воспринять его боль, сообщает МК.ru.
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Напомним, что Сергей Безруков набрал отдельный курс во ВГИК студентов из Донбасса. Они будут учиться в его ростовском филиале.