Безруков — о плачевном положении драмтеатра: «Балкон, сцена и часть амфитеатра работают на выходящем из строя оборудовании»

Руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков заявил о сложностях с оборудованием из-за западных санкций. По словам артиста, поставки либо приостановлены, либо есть проблемы с логистикой, что неминуемо отразилось на техническом оснащении театра.

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Безруков уверяет, что звуковое оборудование частично удалось обновить, однако в некоторых частях театральных подмостков по-прежнему красуются устаревшие агрегаты, обеспечивающие помещение светом и звуком.

«Нам частично удалось обновить звуковое оборудование. Но не все. Балкон, сцена и часть амфитеатра продолжают работать на старом, постепенно выходящем из строя оборудовании. Будем решать проблемы разными путями», — спрогнозировал актер в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее Сергей Безруков высказался об уехавших из России артистах.