«Бежать с животом в ЗАГС — не моя история»: беременная Ефременкова из «Дома-2» оправдалась за отсутствие печати в паспорте

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова находится уже на внушительном сроке беременности.
Она ждет первенца от своего избранника Мондезира, вместе с которым живет больше трех лет.
Поклонники Юлии Ефременковой удивлены тому, что пара, ждущая пополнения, до сих пор не расписалась. Все прекрасно помнят, как Юлия Ефременкова, будучи ведущей реалити-шоу, осуждала девушек телестройки, которые рожали вне брака.
Но оказалось, с того момента все сильно изменилось. Теперь Юлия Ефременкова мыслит по-другому. В микроблоге она заявила, что штамп в паспорте ей не важен, были бы чувства.
«Возможно, мы когда-то распишемся, но бежать с животом в ЗАГС, потому что в обществе так принято, — это точно история не про меня. Если мужчина порядочный, если слово «ответственность» для него не пустой звук, он будет заниматься своим ребенком в любых обстоятельствах, просто потому что он отец! А если мужчина не хочет заниматься своим ребенком, то хоть на лбу ты ему печать поставь, толку от этого будет ноль!» — высказалась Юлия Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».