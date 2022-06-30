«Бежать с животом в ЗАГС — не моя история»: беременная Ефременкова из «Дома-2» оправдалась за отсутствие печати в паспорте

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова находится уже на внушительном сроке беременности.

Она ждет первенца от своего избранника Мондезира, вместе с которым живет больше трех лет.

Поклонники Юлии Ефременковой удивлены тому, что пара, ждущая пополнения, до сих пор не расписалась. Все прекрасно помнят, как Юлия Ефременкова, будучи ведущей реалити-шоу, осуждала девушек телестройки, которые рожали вне брака.

Но оказалось, с того момента все сильно изменилось. Теперь Юлия Ефременкова мыслит по-другому. В микроблоге она заявила, что штамп в паспорте ей не важен, были бы чувства.