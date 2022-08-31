«Бездарная бренчалка с посредственными стихами про скворца»: Шахназаров – о Макаревиче

Как отметил Шахназаров, россияне жили в говне. «Кто ты такой? Кумир миллионов? Благодаря таким как Горбачев вы и стали героями. У него кличка была на Ставрополье «Миша-конвертик». А Макаревич пишет, что он не украл ни рубля. А вы, Андрей Вадимович, украли хоть рубль. Мои друзья возили вас в Ригу. Как вам мэр Риги деньги платил. Какие они все честные», — заявил Шахназаров.

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Ранее Макаревич написал: «Ушел Михаил Сергеевич Горбачев. Он сделал все, чтобы Россия стала равной среди равных, свободной среди свободных. Россия оказалась не готова. Те, кто поливал его грязью, даже не понимали, сколько хорошего он сделал и для них тоже. Чуда не случилось, и страна мало-помалу вернулась в свое обычное состояние. И еще — он не украл ни рубля».