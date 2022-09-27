«Бездарь, только рот открывал»: Алибасов раскрыл тайну Левкина

Бари Алибасов долгое время публично скандалил с Владимиром Левкиным. В итоге продюсер не выдержал и раскрыл тайну певца.

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Он признался, что в свое время взял артиста в коллектив только из-за эффектной внешности, несмотря на отсутствие таланта. По словам Алибасова, Левкин совсем не умел петь, а только открывал рот под фонограмму.