Без Ваньки Будько? Федор Добронравов отказался сниматься в продолжении «Сватов»

Комедийный сериал «Сваты» уже 13 лет является одним из любимых семейных сиквелов россиян. Федор Добронравов сыграл в нем сельчанина Ивана Будько, выдавшего дочку замуж за горожанина, и теперь с родителями зятя ему приходится общаться очень часто, а это – каждый раз новые приключения, смешные ситуации и открытия.

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Сам Добронравов за семь сезонов, что существует сериал, полюбил своего персонажа, хоть и побаивался стать актером одной роли. Сейчас же он отказался сниматься в продолжении «Сватов», съемки которого начнутся уже во втором полугодии. Об этом сообщил актер Николай Пиминов сайту Solenka.info.

Оказалось, Добронравов подустал от роли Будько. При этом, ему не нравится, что поклонники ассоциируют его только с этим героем. Учитывая, что персонаж создавали специально под Федора Викторовича, представить в роли Ваньки Будько кого-то иного вряд ли возможно.