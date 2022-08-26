«Без ресниц, натурально смугленькая и помаду стерла»: 55-летняя Сальма Хайек явила свое лицо без макияжа

Фанаты уже оценили по-достоинству умытое лицо 53-летней Дженнифер Лопес, которая не постеснялась показать фото из спальни. Жена Бена Аффлека запечатлелась в постели спросонья, щегольнув природной красотой без макияжа.
Пример с Джей Ло берет и 55-летняя Сальма Хайек. Мексикано-американская актриса поделилась снимком, на котором она позировала в естественном виде, на лице ни капли косметики.
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Сальма Хайек без макияжа выглядит моложе. Фото: соцсети
«Без ресниц, натурально смугленькая и помаду стерла», «Какая хорошенькая!», «Тон лица просто идеальный», «Как будто уснула в солярии», «А куда девались ресницы?», «Какое успокоение, и у них морщинки есть», «Идеальная», «Для своего возраста вполне себе, выглядит ухоженно», «Зачем макияж? Так даже моложе», «Такая элегантная, зрелая!» - пишут фолловеры.