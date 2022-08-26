«Без ресниц, натурально смугленькая и помаду стерла»: 55-летняя Сальма Хайек явила свое лицо без макияжа

Фанаты уже оценили по-достоинству умытое лицо 53-летней Дженнифер Лопес, которая не постеснялась показать фото из спальни. Жена Бена Аффлека запечатлелась в постели спросонья, щегольнув природной красотой без макияжа.

Пример с Джей Ло берет и 55-летняя Сальма Хайек. Мексикано-американская актриса поделилась снимком, на котором она позировала в естественном виде, на лице ни капли косметики.

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