Без ресниц и бровей: 55-летняя Рената Литвинова «а-ля натюрель» предстала в парижском кафе с чашкой кофе

Актриса Рената Литвинова запечатлелась за завтраком во Франции.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже больше полугода живет в Париже, в столице Франции у звезды есть собственная недвижимость.

Рената Литвинова ничего не рассказывает о своей жизни в Париже, лишь периодически актриса дает понять, что у нее все хорошо, красиво и вкусно.

В телеграм-канале Рената Литвинова изредка размещает свои снимки, сделанные в красивых интерьерах.

На этот раз она предстала за завтраком в одном из парижских кафе.

Рената Литвинова запечатлелась за столиком с чашкой кофе в руке. Для выхода на завтрак 55-летняя актриса не стала утруждать себя нанесением макияжа. 

Глядя на снимок, кажется. что у Ренаты Литвиновой нет ресниц и бровей - настолько они светлые.

Рената Литвинова в Париже. Фото: соцсети

«Утро. Когда увидел вдалеке вражеский элемент», - загадочно подписала кадр Рената Литвинова.

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