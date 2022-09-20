Без ресниц и бровей: 55-летняя Рената Литвинова «а-ля натюрель» предстала в парижском кафе с чашкой кофе

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже больше полугода живет в Париже, в столице Франции у звезды есть собственная недвижимость.

Рената Литвинова ничего не рассказывает о своей жизни в Париже, лишь периодически актриса дает понять, что у нее все хорошо, красиво и вкусно.

В телеграм-канале Рената Литвинова изредка размещает свои снимки, сделанные в красивых интерьерах.

На этот раз она предстала за завтраком в одном из парижских кафе.