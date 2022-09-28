«Без радости»: отец пятерых детей Кучера заявил, что может быть мобилизован

Запущенный правительством портал Объясняем.рф сообщил, что артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации.

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Оскар Кучера незамедлительно отреагировал на эту новость в своем телеграме. Артист заметил, что хейтеры очень хотят отправить его на рубежи родины и теперь, конечно же, они могут порадоваться. При этом подчеркнул, что готов мобилизоваться, хоть и без особой радости.

«Буду нужен – пойду. Без радости. Со страхом. Но пойду. А какой вариант, граждане пацифисты? Я за мир, но у меня пятеро детей, и они все в России. Бежать не собираюсь», - написал Оскар Кучера.

Отметим, что у Оскара Кучеры трое из пяти детей старше 15 лет, то есть фактически для государства считаются взрослыми.