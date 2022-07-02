«Без пафоса»: Меньшова показала, как отметила серебряную свадьбу

Юлия Меньшова счастлива в браке с Игорем Гординым. На днях, 28 июня, супруги отметили 25-летие семейной жизни.
В это день у Юлии был экзамен по мастерству у студентов во ВГИКе, а у Игоря - предпремьерная репетиция спектакля. Тем не менее, Гордин успел примчатся во ВГИК, чтобы поздравить супругу на глазах у студентов.
«В общем, обстоятельства сложились так, что не до романтики. Спасибо, что кто-то из студентов успел снять… Такое вот получилось 25-летие! Без пафоса. Но очень настоящее, про жизнь», - написала Меньшова в своем телеграм-канале.
Напомним, Юлия Меншова и Игорь Гордин воспитывают двоих детей – дочь Таисию и сына Андрея.
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