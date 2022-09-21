Без Орбакайте обошлись? Никита Пресняков поужинал с отцом и молодой мачехой, веселясь от души

В одном из интервью Наталья Подольская призналась, что из семьи Аллы Пугачевой ее принял только один человек. И это старший сын Кристины Орбакайте. Никита Пресняков на короткой ноге со своей молоденькой мачехой. С женой отца музыкант с легкостью нашел общий язык. Они часто встречаются на семейных ужинах. Так, «американский» внук Аллы Пугачевой сходил в ресторан с отцом и мачехой. Компанию им составила невестка Кристины Орбакайте — модель Алена Краснова.

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