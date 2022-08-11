Без охраны, но с нянькой? Пугачева щеголяла по набережной Юрмалы, отправив Галкина на заработки

Пока Максим Галкин уехал в Эстонию на концерты, его 73-летняя жена Алла Пугачева проводит уикенды с двойняшками Гарри и Лизой. Вместе с детьми Примадонна прогулялась по юрмальской набережной. Примечательно, что, оказавшись за границей, певица стала чаще бывать на публике. Похоже, артистка не боится того, что ее окружит толпа поклонников. В Юрмале Алла Борисовна гуляет без сопровождения охранников.

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На свежих кадрах Примадонна покрасовалась вместе с двойняшками Гарри и Лизой. «А кто заснял-то семейство?» — задались вопросом поклонники. Многие предположили, что в поездку с собой Алла Борисовна взяла и нянечку своих детей Оксану, которая помогала певице вести хозяйство в замке в подмосковной деревне Грязь.