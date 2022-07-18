«Без нее мы не были бы свободны на сцене»: Лолита поддержала Пугачеву

На кадрах Лолита Милявская со сцены исполнила хит певицы Аллы Пугачевой «Не делайте мне больно, господа». Концерт прошел при полном аншлаге на крыше клуба Gipsy. Звезда заявила, что против любой «отмены» в мире шоу-бизнеса и культуры.

«Есть такая женщина. Без нее мы не были бы свободны на сцене. Ну что – из великой Аллы», - заметила Лолита, после чего спела композицию.

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Напомним, что Алла Пугачева вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным и детьми уехала из России. При этом она отмечала. что в третий класс ее дети пойдут именно в родной стране.