«Без мыла лезет»: стало известно, как Лобода втерлась к Пугачевой в подруги

Светлана Лобода в период своей карьеры в России всячески демонстрировала, как общается с Аллой Пугачевой и якобы пользуется ее покровительством. Поздравления и подарки на именины и праздники, походы в гости к Примадонне Лобода неизменно показывала своим подписчикам в Сети, чем убедила многих в том, что с легендарной артисткой они тесно общаются.

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Как так вышло, объяснила психолог Вероника Степанова. По следам нового интервью Лободы эксперт заметила, что певица обладает определенным качеством проникать к цели.