Без мужа, но с детьми: Пугачева в белой футболке и коротких шортах прогулялась по пляжу Юрмалы

Алла Пугачева сменила место жительства и теперь обосновалась в Латвии. Женщина, которая поет, четыре предыдущих месяца проживала в Израиле, а теперь находится в Юрмале, где была замечена накануне.
Примадонна прогуливалась по побережью Рижского залива с двойняшками Лизой и Гарри Галкиными и их няней. Для променада звезда выбрала летний белый образ – просторного фасона футболку и короткие шорты. Видео прогуливающейся Аллы Борисовны разместил Peopletalk в своем «Телеграм».
Уехал ли с женой и детьми в Юрмалу Максим Галкин, пока неизвестно. Ранее шоумен объявлял, что в Прибалтике даст концерт. Но состоится шоу лишь в августе.
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