Без мужа, но с детьми: Пугачева в белой футболке и коротких шортах прогулялась по пляжу Юрмалы

Алла Пугачева сменила место жительства и теперь обосновалась в Латвии. Женщина, которая поет, четыре предыдущих месяца проживала в Израиле, а теперь находится в Юрмале, где была замечена накануне.

Примадонна прогуливалась по побережью Рижского залива с двойняшками Лизой и Гарри Галкиными и их няней. Для променада звезда выбрала летний белый образ – просторного фасона футболку и короткие шорты. Видео прогуливающейся Аллы Борисовны разместил Peopletalk в своем «Телеграм».