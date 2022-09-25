Без Меладзе: Джанабаева впервые за долгое время появилась на публике

Певица и актриса Альбина Джанабаева в последнее время предпочитает не показываться на людях.
Ограничила звезда и общение с поклонниками в социальных сетях. Если до недавнего момента Альбина Джанабаева размещала контент довольно регулярно, рассказывая о своей насыщенной светской жизни, то сейчас крайне редко балует аудиторию подробностями.
Но на днях вокалистка и мама троих детей Альбина Джанабаева нарушила свое затворничество. Звезда покинула свой роскошный особняк, чтобы стать гостьей вечеринки, которая проходила в минувшую пятницу.
Певицу Альбину Джанабаеву видели в VIP-пространстве Галерей «Времена Года», где открылся pop-up бренда anastasiAZadorina. Была представлена капсульная коллекция September.
На публике Альбина Джанабаева предстала в черных легинсах и розовом жакете. Интересно, что муж Альбины, известный исполнитель Валерий Меладзе ее не сопровождал.
Помимо Альбины Джанабаевой, на мероприятии были замечены певица Жасмин, Сарина и Лиана Турецкие, Виктория Лопырева, Полина Аскери и другие.
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По материалам ok-magazine.ru.