Без Меладзе: Джанабаева впервые за долгое время появилась на публике

Певица и актриса Альбина Джанабаева в последнее время предпочитает не показываться на людях.

Ограничила звезда и общение с поклонниками в социальных сетях. Если до недавнего момента Альбина Джанабаева размещала контент довольно регулярно, рассказывая о своей насыщенной светской жизни, то сейчас крайне редко балует аудиторию подробностями.

Но на днях вокалистка и мама троих детей Альбина Джанабаева нарушила свое затворничество. Звезда покинула свой роскошный особняк, чтобы стать гостьей вечеринки, которая проходила в минувшую пятницу.