Без макияжа и укладки: Подольская в шортах Burberry сделала акцент на стройных ногах

Наталья Подольская уже давно прославилась на всю страну. Она выпускает новые песни и ездит на гастроли. Примечательно, что ее во всем поддерживает муж Владимир Пресняков. Пара порой даже вместе выступает на сцене. У них также подрастают дети — семилетний Артемий и годовалый Иван. Этим летом супруги отправились отдыхать в Испанию.
На днях Подольская покрасовалась в городе Дения. Она похвасталась, что там в свое время ее первенец сделала первые шаги. Но потом актриса отправилась в Валенсию. Супруги взяли в поездку наследников. Певица, в свою очередь, часто хватается нарядами. В свои 40 лет она может похвастаться точеной фигурой.
Порой Подольская позволяет себе расслабиться. Она решила позировать на побережье. Певица была в черном брендовом купальнике и шортах с принтом Burberry. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги. Наталья отказалась от макияжа и укладки. Она не скрыла свой педикюр с алым лаком. Воздух развивал ее волосы.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Место, где время останавливается… осталось мало денечков, но я уже хочу домой. Вы знаете это странное чувство — когда уже хочешь домой, но уезжать не хочется?» — заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами.
«Прям классно, классно, морская картинка», «Загар красивы», «Ноги смотрятся идеально», «До чего красивая», «Выглядите шикарно», — стали писать подписчики.