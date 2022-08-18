Без макияжа и укладки: Подольская в шортах Burberry сделала акцент на стройных ногах

Порой Подольская позволяет себе расслабиться. Она решила позировать на побережье. Певица была в черном брендовом купальнике и шортах с принтом Burberry. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги. Наталья отказалась от макияжа и укладки. Она не скрыла свой педикюр с алым лаком. Воздух развивал ее волосы.

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