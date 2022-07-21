Без макияжа и укладки: Бородина щегольнула в белых мини-шортах и пушистых сланцах Prada

Телеведущая продолжает отдыхать в Турции. Она поделилась новыми видео, похваставшись своим образом. Даже на курорте Ксения не перестает наряжаться.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она уже много лет работает на телевидении. Именно шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой.

Иногда она ведет другие проекты, но большую часть времени посвящает телестройке. Примечательно, что звезда стремится всегда выглядеть безупречно. 

Этим летом Ксения уехала на месяц в Турцию. Она проводит время с дочками и подругами в Бодруме. Примечательно, что телеведущая взяла с собой множество нарядов.

Она намекнула, что у нее есть воздыхатель, который даже на курорте дарит ей цветы. Не удивительно, что брюнетка облачается в женственные платья.

На этот раз Бородина решила покрасоваться в белоснежных мини-шортах из денима и голубой рубашке. Лук дополнили белые плюшевые сланцы Prada.

Она была без макияжа и укладки, но украсила волосы косынкой. Телеведущая подчеркнула свой бронзовый загар.  На этот раз она отправилась кататься на яхте с детьми.

Поклонники восхитились тем, как загорела Бородина. Многие стали писать ей комплименты. Она на отдыхе практически не красится. 

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Напомним, что накануне к телеведущей приехал первый муж. Он забрал у нее дочку Марусю, чтобы провести с ней время на курорте. С ним звезда поддерживает дружеские отношения, в отличие от второго супруга Курбана Омарова, с которым рассталась год назад.

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