Без макияжа и укладки: Бородина щегольнула в белых мини-шортах и пушистых сланцах Prada

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она уже много лет работает на телевидении. Именно шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой.

Иногда она ведет другие проекты, но большую часть времени посвящает телестройке. Примечательно, что звезда стремится всегда выглядеть безупречно.