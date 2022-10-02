Без лишней копеечки: какую пенсию получает Регина Дубовицкая

Какую пенсию получает Регина Дубовицкая? Ведущая и руководитель программы «Аншлаг» в свои 73 года может рассчитывать на собственный заработок. Так как пособие от государства едва ли покроют ее ежедневные траты, даже малую их часть. Регина Игоревна получает пенсию без каких-либо надбавок. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

От государства юмористке назначены выплаты по старости в минимальных значениях для работающих лиц. Регина Дубовицкая получает пенсию в размере от 15 до 25 тысяч рублей. На такую пенсию могут рассчитывать артисты без регалий и званий.