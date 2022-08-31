Без фотошопа и фильтров: Бузова скинула халатик из шифона, блеснув округлыми формами в поле

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она привыкла постоянно оказываться под прицелом камер. Артистка покинула шоу «Дом-2», но ведет новые проекты.
Также она дает концерты и появляется на премиях. Этим летом телеведущая успевала путешествовать. Недавно она провела несколько дней в Сочи.
В 36 лет Ольга занимается спортом. В прошлом году она поправилась, поэтому теперь пытается вернуться в форму. Порой артистка хвастается результатами, но поклонники постоянно находят изъяны. Недавно телеведущую заподозрили в беременности. Сама Бузова пока хранит молчание. Ранее она признавалась, что любит поесть.
На этот раз Ольга выложила смелое видео. На кадрах она гуляет по тропинке в поле. Блондинка скинула с себя шифоновый халат лимонного цвета. Примечательно, что она не стала показывать живот, но оголила свои бедра. Артистка прошлась в раздельном купальнике цвета хаки, не пряча достоинства своей фигуры.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Бузова. Многие осыпали ее комплиментами. Артистка смогла взбудоражить подписчиков. «Шикарная красотка! Очень идут кудри!», «Красоточка, фигура просто», «Купальник и такая прическа очень тебе к лицу», «Вот и без фотошопа все красиво», — написала звезда.