Без фотошопа и фильтров: Бузова скинула халатик из шифона, блеснув округлыми формами в поле

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она привыкла постоянно оказываться под прицелом камер. Артистка покинула шоу «Дом-2», но ведет новые проекты.

Также она дает концерты и появляется на премиях. Этим летом телеведущая успевала путешествовать. Недавно она провела несколько дней в Сочи.