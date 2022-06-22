Без деталей! Как выглядит по-настоящему модный спортивный костюм сегодня, показал Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов+» показал, как должен выглядеть современный спортивный костюм.

Он заметил, что он не должен быть «в облипку», брюки с лампасами тоже не обязательны.

«Спортивный костюм сейчас может состоять из двух простых и понятных вещей. Вещь номер один — это джоггеры: полуприлегающие, достаточно широкие, без нашивок, без логотипов, без люрикса, блеска, стразиков. Вещь номер два 3 это худи нейтрального цвета с обычным капюшоном и тоже желательно без каких-либо надписей и усложнений», — рассказал Рогов.