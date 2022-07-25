Без «ДДТ» и «Би-2»: на рок-фестивале «Чернозем» не будет оскандалившихся групп

С 19 по 21 августа в Воронеже пройдет рок-фестиваль «Чернозем» с участием популярных групп. На площадке под открытым небом выступят Вячеслав Бутусов, группа «Сплин», Ария и другие.

А вот оскандалившихся «ДДТ» и «Би-2» организаторы не захотели видеть в списке участников.