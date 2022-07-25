Без «ДДТ» и «Би-2»: на рок-фестивале «Чернозем» не будет оскандалившихся групп

С 19 по 21 августа в Воронеже пройдет рок-фестиваль «Чернозем» с участием популярных групп. На площадке под открытым небом выступят Вячеслав Бутусов, группа «Сплин», Ария и другие.
А вот оскандалившихся «ДДТ» и «Би-2» организаторы не захотели видеть в списке участников.
«Другие хедлайнеры фестиваля остаются: это Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО», а недавно присоединилась и группа «Ария», — цитирует сообщение ФАН со ссылкой на источник в департаменте культуры.
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Напомним, «Би-2» оскандалились на концерте в Омске в конце весны. Музыканты отказались выходить на сцену , где был баннер с буквой Z. А лидер «ДДТ» Юрий Шевчук позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес всего происходящего в мире во время концерта в Уфе.