Без Бузовой! Бояков заявил о создании нового театра с билетами до 15 тысяч рублей

18 ноября состоится премьера — иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник». Постановка будет знакомить зрителей с интерьерами старинной усадьбы, где по легенде ночевал Наполеон и недавно размещалось общество «Знание».

По словам Боякова, стоить билеты на представления будут в среднем около 5 тыс. рублей. Самые дешевые пустят в продажу за 2 тыс. рублей, самые дорогие — за 15 тыс.