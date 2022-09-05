Без Будько и Ковалевых: Кошмал сообщила, что новый сезон «Сватов» будет снят в Киеве с серьезными изменениями

Давно в Сети обсуждается вероятность съемок нового сезона комедии «Сваты», полюбившейся миллионам телезрителей из разных стран. Восьмой по счету сезон, по слухам, обещали начать снимать уже в этом году. Однако, целый ряд событий может поставить под вопрос появление сиквела.

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Более того, актриса Анна Кошмал, сыгравшая внучку сватов Женю, в новом интервью заявила, что восьмой сезон будут снимать в Киеве. И в продолжении не будут задействованы российские актеры Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, сообщает сайт Solenka.info. То есть, «Сваты» продолжатся без центральных персонажей Будько и Ковалевых – самих сватов, на которых держался сюжет. Как будет обыграно их отсутствие, Кошмал пока не знает.