Без белья: Ирина Шейк в платье с ошеломительным декольте появилась на показе Versace в Милане

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она работала вместе с Натальей Водяновой, Наоми Кэмпбелл и другими звездами в мире моды.
Российская красавица живет в США, где растит дочку Лею. Она рассталась с возлюбленным Брэдли Купером, но поддерживает с ним дружеские отношения.
Шейк этой осенью регулярно появляется на публике. Она посетила не так давно показ мод в Нью-Йорке. А вот на днях модель прилетела в Милан. Она щегольнула на улице в мини-платье и сапожках. В Италии Ирина тоже приняла участие в Неделе моды.
Она вышла на подиум в платье-мидакси черного цвета с декольте до пупка. Босоножки на тесемках дополнили лук. Ирина восхитила публику своим нарядом и тем, что была без белья. Многие пришли в восторг от ее походки и безупречной фигуры. Модель осыпали комплиментами.
«Рада вернуться к моей семье», – отметила звезда.
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Поклонники осыпали Шейк комплиментами. Многие отметили, что она даже в 36 лет обладает точеной фигурой и может дать фору более молодым коллегам.
«Самая горячая», «Декольте просто поразило», «Классная такая», «Ирина, вы дали жару», «Прям лишили дара речи», «Ну вы просто лучшая», — стали писать подписчики.
Донателла Версаче также отреагировала на пост. «Я тебя очень люблю, Ирина», — заявила глава модного дома Versace .
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press