Без белья: Ирина Шейк в платье с ошеломительным декольте появилась на показе Versace в Милане

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она работала вместе с Натальей Водяновой, Наоми Кэмпбелл и другими звездами в мире моды.

Российская красавица живет в США, где растит дочку Лею. Она рассталась с возлюбленным Брэдли Купером, но поддерживает с ним дружеские отношения.