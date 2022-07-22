Без Аллы никто не клюет? Галкин использует Пугачеву для раскрутки своих концертов в Европе

Пародист Максим Галкин, потерявший возможность зарабатывать в России, начал давать концерты за ее пределами.

Шоумену уже рукоплескали поклонники в городах Израиля. Галкин намерен этим летом выступить в Турции, Прибалтике, а затем рванет в Австралию.

Но, судя по всему, билеты на концерты Максима Галкина в Прибалтике раскупаются не так прекрасно, как в Израиле, где живет очень много русскоязычного населения.

Чтобы раскрутить свои выступления в Эстонии, Максим Галкин использует ресурс жены. Алла Пугачева послужила приманкой.