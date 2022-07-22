Без Аллы никто не клюет? Галкин использует Пугачеву для раскрутки своих концертов в Европе

Судя по всему, билеты на выступления Галкина, запланированные на начало августа, раскупаются не очень хорошо.
Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пародист Максим Галкин, потерявший возможность зарабатывать в России, начал давать концерты за ее пределами.

Шоумену уже рукоплескали поклонники в городах Израиля. Галкин намерен этим летом выступить в Турции, Прибалтике, а затем рванет в Австралию.

Но, судя по всему, билеты на концерты Максима Галкина в Прибалтике раскупаются не так прекрасно, как в Израиле, где живет очень много русскоязычного населения.

Чтобы раскрутить свои выступления в Эстонии, Максим Галкин использует ресурс жены. Алла Пугачева послужила приманкой.

В микроблоге Максим Галкин поделился видео, которым сообщил, что они с Аллой Пугачевой едут в гости к Лайме Вайкуле.

В кадре показалась Примадонна, и в ту же минуту Максим Галкин вспомнил как бы невзначай, что ему нужно дать объявление о концерте.

 

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«Да, что-то я давно ничего не рекламировал. Кстати, напоминаю, что у меня концерты в Эстонии», — сказал Максим Галкин, направив камеру на жену Аллу Пугачеву.

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