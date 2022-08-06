«Бесстыдница»: Гагарина сняла лиф прямо посреди пляжа

Полина Гагарина замечательно провела время в отпуске и с грустью сообщила поклонникам в соцсети, что он подошел к концу. Напоследок певица поделилась с фолловерами ярким снимком.
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Она позировала на пляже, соблазнительно сняв лиф от бикини. Чтобы добавить кадру пикантности, Полина повернулась к камере спиной.
«До свидания, отпуск», — написала артистка.
Полина Гагарина. Фото: соцсети
Пользователи Сети активно отреагировали на пост.
«Такая худенькая и подтянутая. Мышцы на ногах хорошо видны»; «Бесстыдница, умеешь заинтриговать публику»; «Интересно посмотреть на это фото с другого ракурса»; «Загорелая красотка», — высказались они.