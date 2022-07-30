«Бесстыдница»: Бузова покрутила гром-бедрами в апельсиновых стрингах

Ольга Бузова отдыхает в Сочи и с удовольствием делится в соцсетях отпускным контентом. На одном из видео поющая ведущая решила похвастаться фигурой.

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Она надела ярко-оранжевый купальник с плавками-стрингами и эффектно покрутила пышными бедрами, стоя перед автомобилем.

«Забыла вчера выложить», — отметила Ольга.