«Бессознательный жест»: известный психолог распознала в Прилучном абьюзера по одному движению его руки

Известный психолог Вероника Степанова в своем блоге проанализировала поведение актера Павла Прилучного на его собственной свадьбе с молодой невестой Зепюр Брутян. Эксперт по одному движению руки распознала в нем домашнего тирана и объяснила, что именно выдает его.

«Придушу». Бессознательный жест Прилучного: схватить молодую жену за шею, выдает в нем классического абьюзера. Вскоре мы услышим очередной скандал с домашним насилием», - написала психолог в Telegram.

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К слову, непростой нрав и вспыльчивый характер Прилучного уже успели сыграть против него: на одном из интервью, например, актер угрожал корреспонденту засунуть микрофон в некое место, а в 2020 году жена актера Агата Муцениеце жаловалась на него на весь Интернет: якобы, он напился, довел детей до истерики, выгнал ее из дома.