Бессмертный хит Лепса принес ему более 50 млн долларов! Певец раскрыл название трека

Главные строчки композиции знакомы каждому.

Одна из самых популярных песен Григория Лепса принесла ему огромный доход. Речь идет о нашумевшей «Рюмке водки на столе».

Сам певец называет композицию лучшей инвестицией, и это неудивительно. Артист купил ее в 2000 году у певца из Кургана Евгения Григорьева всего за 300 долларов, что на 200 долларов меньше, чем хотел Григорьев изначально.

«Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал Лепс.

При этом артист признался, что большая часть его песен выкуплена у других авторов, но об успехе каждой говорить не приходится. Лепс считает, что искать произведение, которого в итоге станет бессмертным хитом, можно всю жизнь и так и не найти, однако ему крупно повезло. 

Ранее стало известно, что Лепс отказался от идеи купить права на хиты Шатунова.

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