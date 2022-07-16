Бессмертный хит Лепса принес ему более 50 млн долларов! Певец раскрыл название трека

Одна из самых популярных песен Григория Лепса принесла ему огромный доход. Речь идет о нашумевшей «Рюмке водки на столе».

Сам певец называет композицию лучшей инвестицией, и это неудивительно. Артист купил ее в 2000 году у певца из Кургана Евгения Григорьева всего за 300 долларов, что на 200 долларов меньше, чем хотел Григорьев изначально.

«Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал Лепс.

При этом артист признался, что большая часть его песен выкуплена у других авторов, но об успехе каждой говорить не приходится. Лепс считает, что искать произведение, которого в итоге станет бессмертным хитом, можно всю жизнь и так и не найти, однако ему крупно повезло.

Ранее стало известно, что Лепс отказался от идеи купить права на хиты Шатунова.