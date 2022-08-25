«Бесполезно»: Малахов отказался спасать погибшую звезду «Дома-2» от наркомании

Трагическая смерть 28-летней звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей шокировала общественность. Тело девушки обнаружили в реке в Санкт-Петербурге.
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Олеся Малибу призналась, что не удивилась, узнав страшную новость. По ее словам, у покойной были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками.
«Я ее трезвой не видела. Работала она в эскорте, наркотики добывала, общаясь с клиентами, они ее угощали», — рассказала модель Prozvezd.
Олеся отметила, что пыталась помочь подруге. Однажды она даже обратилась к Андрей Малахову, но телеведущий не стал отправлять звезду реалити-шоу в реабилитационный центр.
«Андрей отказал. Он понял, что это бесполезно», — подытожила Малибу.