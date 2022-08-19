«Бесплатно выдают»: уехавшая в США Малькова показала помощь к школе от государства

Бывшая жена бизнесмена-строителя Романа Малькова, который сегодня счастлив с актрисой Анастасией Макеевой, Светлана Малькова обживается в Штатах. Туда многодетная мать увезла троих детей-школьников, поселилась в убежище для бездомных. Оказалось, что ее семье положена помощь от государства в виде бесплатных наборов учеников.

«Государственная помощь к школе. Бесплатно выдают школьные принадлежности», - показала канцелярию и аксессуары многодетная женщина.

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Напомним, Светлана была замужем за Романом Мальковым почти 17 лет, они жили в Словении. В 2020 году глава семьи вернулся в Москву на заработки, познакомился с актрисой Анастасией Макеевой и развелся.