Бесконечные потоки рыдающих людей: как выглядит прощание с Юрием Шатуновым

Поклонники экс-солиста «Ласкового мая» не хотят покидать кладбище.
Юрий Шатунов.

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Прощание с умершим 23 июня Юрием Шатуновым может затянуться до 22 часов, вместо запланированных 14 часов. Об этом сообщает специальный корреспондент Teleprogramma.pro, которая находится на Троекуровском кладбище – месте проведения церемонии.

Люди, решившие почтить память исполнителя хита «Белые розы» тянутся бесконечной вереницей, очередь растянута уже на километр. Публика рыдает, даже не пытаясь сдержать эмоции. Конечно, люди в основном несут ко гробу Шатунова розы, чаще белые.

Появился у тела своего отца на прощании и сын Юрия Шатунова – 15-летний Дэннис, который предстал перед гробом без матери и сестры. Отметился также Сергей Кузнецов, друг артиста, автор таких бессменных хитов, как «Седая ночь», «Розовый вечер», «Белые розы».

Сергей Кузнецов и сын Юрия Шатунова на прощании с артистом. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На месте событий работает корреспондент  Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.

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