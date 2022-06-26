Бесконечные потоки рыдающих людей: как выглядит прощание с Юрием Шатуновым

Прощание с умершим 23 июня Юрием Шатуновым может затянуться до 22 часов, вместо запланированных 14 часов. Об этом сообщает специальный корреспондент Teleprogramma.pro, которая находится на Троекуровском кладбище – месте проведения церемонии.

Люди, решившие почтить память исполнителя хита «Белые розы» тянутся бесконечной вереницей, очередь растянута уже на километр. Публика рыдает, даже не пытаясь сдержать эмоции. Конечно, люди в основном несут ко гробу Шатунова розы, чаще белые.