«Бесконечно горжусь»: Макеева поздравила мужа с профессиональным праздником

Накануне Анастасия Макеева поздравила мужа с профессиональным праздником - Днем строителя. Роман Мальков ведет бизнес в этой сфере, благодаря которому пара и нашла друг друга летом 2020 года.

«Люблю тебя, мой дорогой муж, Роман Мальков. От чистого сердца поздравляю с твоим профессиональным праздником Днем строителя и бесконечно горжусь тобой.

Так же поздравляю легендарного проектировщика, твоего отца Александра Ивановича! Вы наша гордость!» - написала Макеева.