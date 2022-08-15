«Бесконечно горжусь»: Макеева поздравила мужа с профессиональным праздником

Роман Мальков – строитель.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Накануне Анастасия Макеева поздравила мужа с профессиональным праздником - Днем строителя. Роман Мальков ведет бизнес в этой сфере, благодаря которому пара и нашла друг друга летом 2020 года.

«Люблю тебя, мой дорогой муж, Роман Мальков. От чистого сердца поздравляю с твоим профессиональным праздником Днем строителя и бесконечно горжусь тобой.
Так же поздравляю легендарного проектировщика, твоего отца Александра Ивановича! Вы наша гордость!» - написала Макеева.

Напомним, недавно Анастасия Макеева заявила, что Роману предложили записать песню. Это случилось после того, как пара выступила дуэтом на сцене.

Роман Мальков. Фото: соцсети

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