«Бесконечно горжусь»: Макеева поздравила мужа с профессиональным праздником

Накануне Анастасия Макеева поздравила мужа с профессиональным праздником - Днем строителя. Роман Мальков ведет бизнес в этой сфере, благодаря которому пара и нашла друг друга летом 2020 года.
«Люблю тебя, мой дорогой муж, Роман Мальков. От чистого сердца поздравляю с твоим профессиональным праздником Днем строителя и бесконечно горжусь тобой.
Так же поздравляю легендарного проектировщика, твоего отца Александра Ивановича! Вы наша гордость!» - написала Макеева.
Напомним, недавно Анастасия Макеева заявила, что Роману предложили записать песню. Это случилось после того, как пара выступила дуэтом на сцене.
Роман Мальков. Фото: соцсети