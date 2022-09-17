«Беременяшка!»: Ксению Собчак с округлившимся животом разоблачил Рустам Солнцев

Ксения Собчак снова в центре внимания. И снова – знакомый повод: в Сети обсуждают беременность жены Константина Богомолова. На этот раз все куда более реалистично, и заметили это многие. Звезда появилась на выставке Cosmoscow с округлившимся животом, на котором застегнутый жакет был слишком тесен.

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Блогер Рустам Солнцев обратил внимание публики на сей факт. «Собчак – беременяшка!» - сообщил экс-участник «Дома-2», и подписчики согласились – новое положение налицо.

«Да, видно, что живот появился и в весе прибавила», «Животь!», «А что, нельзя?», «Животик», - согласны люди.

В беременности уличить Собчак люди пытаются с тех пор, как журналистка вышла замуж за Константина Богомолова. У нее есть пятилетний сын Платон от Максима Виторгана.