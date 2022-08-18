Беременность уже не скрыть? Фахрийе Эвджен в бикини и шортиках случайно засветила округлившийся животик на яхте

Фахрийе Эвджен после долгого перерыва поделилась свежим пляжным фото, позиров на элитной яхте в купальнике. Актриса из сериала «Королек - птичка певчая» подогрела слухи о беременности, засветив заметно округлившийся животик.

Поговаривают, что актриса ушла из сериала «Альпарслан» из-за того, что стал вопрос о пополнении в семье.

Сама Фахрийе Эвджен о беременности пока ничего не говорит. Но в турецких таблоидах пишут, что жена Бурака Озчивита находится на втором месяце беременности. Если слухи верны и актриса все-таки скрывает свое интересное положение, то для пары этот ребенок станет вторым.

Вместе с Бураком Озчивитом актриса воспитывает трехлетнего сына Карана. Поклонники надеются, что Фахрийе Эвджен подарит мужу лапочку-дочку. Позируя в бикини-бюстье и мини-шортах актриса приняла такую позу, что не смогла скрыть округлость живота.