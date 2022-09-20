Беременность Наргиз назвали фейковой

Известная журналистка Алена Жигалова сообщила о том, что певица Наргиз на самом деле не беременна. Артистка, по ее словам, придумала все это для того, чтобы о ней снова услышали.

«Уже все называют эту новость фейковой. Таким образом, Наргиз просто хочет привлечь к себе внимание», - заявила она.

Жигалова также напомнила, что Наргиз незаконно продолжает петь песни Максима Фадеева. Ведь продюсер ей запретил это делать.

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