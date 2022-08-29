Беременная внучка Людмилы Гурченко живет в бомжатнике

Беременная внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко — Елена Королева —опустилась ниже плинтуса. Доставшуюся по наследству квартиру в центре Москвы женщина превратила в настоящий бомжатник.

«Это бомжатник. Женщина не может там жить и ребенок тоже», — заявила экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в «Звезды сошлись» на НТВ.

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Условия в квартире и правда устрашающие: обшарпанные стены, гора посуда, разбросанные грязные вещи. Королева нигде не работает и, как подозревают пользователи Сети, злоупотребляет алкоголем.