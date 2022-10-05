Беременная Ольга Орлова загремела в больницу и выложила фото без прикрас

Беременная 44-летняя ведущая «Дома-2» Ольга Орлова попала в больницу. Об этом бывшая солистка «Блестящих» рассказала в социальных сетях.
«Вот мой завтрак в больничке», — подписала Орлова фотографию, опубликованную в сторис. На снимке звезда без макияжа, но с наращенными ресницами.
Орлова пояснила, что с ее ребенком все хорошо. Ведущую мучают отеки из-за беременности, врачи пытаются помочь ей.
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Фото: соцсети
Пол малыша Орлова пока не называет. Хотя недавно подчеркнула, что им с мужем уже сказали, кто конкретно у них родится. У Ольги уже есть сын Артем, рожденный от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Сейчас парень учится в вузе.