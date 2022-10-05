Беременная Ольга Орлова загремела в больницу и выложила фото без прикрас

Пол малыша Орлова пока не называет. Хотя недавно подчеркнула, что им с мужем уже сказали, кто конкретно у них родится. У Ольги уже есть сын Артем, рожденный от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Сейчас парень учится в вузе.