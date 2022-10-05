Беременная Ольга Орлова показала мужчину, который дарит ей хорошее настроение. И это не муж!

Певица и телеведущая Ольга Орлова, которая через несколько месяцев во второй раз станет мамой, дала своим подписчицам в социальной сети весьма полезный, и в то же время простой совет.
«Хотите супер-настроение? Сходите к хорошему парикмахеру», - написала звезда под своим видео из салона красоты итальянского стилиста Доменико Кастелло.
Красавчик-итальянец лично сделал Ольге прическу, а на прощание по-дружески чмокнул ее в щечку.
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Напомним, 44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка от своего второго мужа Валерия. Старшему сыну экс-участницы группы «Блестящие» Артему Карманову уже 21 год.