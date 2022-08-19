Беременная двойней Юлия Ефременкова из «Дома-2» оголила огромный живот перед камерой (видео)

Экс-участница реалити-шоу Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир приняли участие в фотосессии в канун рождения малышей.
Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир совсем скоро станут родителями мальчиков-близнецов.

Юлия Ефременкова находится уже на восьмом месяце беременности. Чтобы запечатлеть себя в столь прекрасном для женщины состоянии, будущая мама отправилась на фотосессию. Мондезир, конечно же, составил ей компанию.

 

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась кадрами бекстейджа. На видео они с Мондезиром предстали на кухне.

Юлия Ефременкова, облаченная в кроп-топ и джинсы-кюлоты, обнажила огромных размеров живот. На нем виден трафарет руки Мондезира.

«Папочка тут след оставил», — сказала девушка за камерой.

«Папочка не только тут оставил», — с хохотом сострила Юлия Ефременкова.

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