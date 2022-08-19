Беременная двойней Юлия Ефременкова из «Дома-2» оголила огромный живот перед камерой (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир совсем скоро станут родителями мальчиков-близнецов.

Юлия Ефременкова находится уже на восьмом месяце беременности. Чтобы запечатлеть себя в столь прекрасном для женщины состоянии, будущая мама отправилась на фотосессию. Мондезир, конечно же, составил ей компанию.