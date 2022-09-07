Беременная двойней Ефременкова резко оборвала поклонника, посмевшего спросить о деньгах за роды

Беременная двойняшками экс-участница шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова дерзко отреагировала на вопрос подписчика про роды.

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Фолловер поинтересовался в соцсетях, кто же оплатит этот недешевый процесс, и Ефременкова резко парировала, что, конечно же. соседи, кто, дескать, еще. Потом заявила, что спрашивать о чужих деньгах вообще некорректно.

«И вообще, меня заинтересовал ход ваших мыслей: у вас с мужем раздельный бюджет? Типа, он покупает колбасу, а вы хлеб? Он оплачиваем коммуналку, вы заправляете машину?» — возмутилась Ефременкова.

Отметим, что фолловеры уже не первый раз сомневаются в платежеспособности ее бойфренда Мондезира Свет-Амура. Многие считают, что он живет за счет Юлии.