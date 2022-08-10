«Берегите свою любовь»: Стриженова показала редкое фото дочери и зятя

Екатерина и Александр Стриженовы — родители двух дочек. Старшая Анастасия получила образование в Лондоне, а после вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Семья живет в Нью-Йорке и воспитывает сына Петю. Звездная ведущая стала бабушкой еще в 2018 году.
10 августа Анастасия и Петр отмечают девятую годовщину семейной жизни. В честь этого Екатерина Стриженова опубликовала в своей соцсети их совместный снимок и написала поздравление.
Анастасия и Петр Грищенко. Фото: соцсети
«Настя и Петя, с годовщиной свадьбы! 9 лет вместе — держитесь друг за друга и берегите свою любовь!» — написала Стриженова.
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Напомним, младшая дочь Стриженовых — Александра — недавно получила красный диплом МГУ.