«Берегите свою любовь»: Стриженова показала редкое фото дочери и зятя

Екатерина и Александр Стриженовы — родители двух дочек. Старшая Анастасия получила образование в Лондоне, а после вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Семья живет в Нью-Йорке и воспитывает сына Петю. Звездная ведущая стала бабушкой еще в 2018 году.

10 августа Анастасия и Петр отмечают девятую годовщину семейной жизни. В честь этого Екатерина Стриженова опубликовала в своей соцсети их совместный снимок и написала поздравление.