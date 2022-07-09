Берегите головы! На Москву надвигается погодный апокалипсис

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погодных условий. Из-за надвигающихся изменений в столице установили желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют сильный ветер до 17 м/с и грозы в отдельных районах города, в связи с чем гостям и жителям столицы порекомендовали быть начеку.

«Период предупреждения до 22:00 10 июля», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Водителям советуют не гонять по Москве на большой скорости, увеличить дистанцию, не делать резких поворотов и, самое главное, не парковать авто вблизи деревьев.

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Пешеходам рекомендовали обходить десятой дорогой шаткие конструкции и рекламные щиты, которые от сильных порывов ветра могут сорваться.

Накануне погода снова принесла неприятные сюрпризы москвичам. Только завершилась аномальная жара, как начались грозы с градом. В результате многие машины пострадали, а ливень затопил метро.

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