Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в РФ

Знаменитый американский актер Бен Стиллер и его коллега Шон Пенн больше не смогут посещать Россию, даже если вдруг у них появится такое желание. По сообщению МИД РФ, их фамилии вошли в последний список 25 граждан США, в отношении которых наша страна ввела персональные санкции.
На сегодняшний день в список американцев, находящихся под персональными санкциями РФ, входят 1073 человека. Это высокопоставленные чиновники, представители конгресса, эксперты, деятели культуры и т.д.
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Напомним, Стиллер и Пенн в свете известных мировых событий «засветились» на страницах крупнейших мировых газет. Их поступки и высказывания вызвали неоднозначное отношение к артистам со стороны любителей кино во многих странах. Значительная часть их поклонников в соцсетях объявила о том, что теперь они «бывшие поклонники», так как сильно разочарованы позицией звезд.