Бену Стиллеру и Шону Пенну запретили въезд в РФ

Знаменитый американский актер Бен Стиллер и его коллега Шон Пенн больше не смогут посещать Россию, даже если вдруг у них появится такое желание. По сообщению МИД РФ, их фамилии вошли в последний список 25 граждан США, в отношении которых наша страна ввела персональные санкции.

На сегодняшний день в список американцев, находящихся под персональными санкциями РФ, входят 1073 человека. Это высокопоставленные чиновники, представители конгресса, эксперты, деятели культуры и т.д.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».