Бен Стиллер встретился с Владимиром Зеленским и назвал его своим героем

Голливудский актер и комик Бен Стиллер («Знакомство с родителями», «Убойная парочка: Старски и Хатч», «Ночь в музее») приехал в Киев, чтобы встретиться со своим бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча состоялась 20 июня и была приурочена ко Всемирному дню беженцев.

56-летний Стиллер приехал как посол доброй воли ООН.

«Ты мой герой, — сказал Бен Владимиру. — Ты потрясающий. Ради этого ты бросил прекрасную актерскую карьеру». «Не такую прекрасную, как у вас», — засмущался Зеленский. «Нет, но вполне прекрасную», — пошутил Стиллер.

Такой диалог приводит канал ABC News. Актер и политик рассыпались в комплементах друг другу, а затем обсудили ситуацию на Украине.

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