Бен Стиллер встретился с Владимиром Зеленским и назвал его своим героем

Голливудский актер и комик Бен Стиллер («Знакомство с родителями», «Убойная парочка: Старски и Хатч», «Ночь в музее») приехал в Киев, чтобы встретиться со своим бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча состоялась 20 июня и была приурочена ко Всемирному дню беженцев.
56-летний Стиллер приехал как посол доброй воли ООН.
«Ты мой герой, — сказал Бен Владимиру. — Ты потрясающий. Ради этого ты бросил прекрасную актерскую карьеру».
«Не такую прекрасную, как у вас», — засмущался Зеленский.
«Нет, но вполне прекрасную», — пошутил Стиллер.
Такой диалог приводит канал ABC News. Актер и политик рассыпались в комплементах друг другу, а затем обсудили ситуацию на Украине.