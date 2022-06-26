Белые шорты и красные кеды: постройневшая Саша Черно в стильном наряде предстала на вечеринке по случаю дня рождения

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно 25 июня с размахом отметила свой день рождения. Одной из самых фактурных экс-участниц проекта исполнилось 29 лет.

Задолго до своего праздника Саша Черно продумывала все детали торжества и устроила его с размахом, не пожалев средств.

В ресторане с большой летней верандой до утра веселились друзья Саши Черно и ее мужа Иосифа Оганесяна по «Дому-2».

Среди гостей вечеринки были замечены Таня Строкова, Марина Африкантова и Рома Капаклы, Даниил Сахно, Алена Рапунцель, экс-редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев и другие.