Белые шорты и красные кеды: постройневшая Саша Черно в стильном наряде предстала на вечеринке по случаю дня рождения

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно 25 июня с размахом отметила свой день рождения. Одной из самых фактурных экс-участниц проекта исполнилось 29 лет.
Задолго до своего праздника Саша Черно продумывала все детали торжества и устроила его с размахом, не пожалев средств.
В ресторане с большой летней верандой до утра веселились друзья Саши Черно и ее мужа Иосифа Оганесяна по «Дому-2».
Среди гостей вечеринки были замечены Таня Строкова, Марина Африкантова и Рома Капаклы, Даниил Сахно, Алена Рапунцель, экс-редактор журнала «Дом-2» Антон Беккужев и другие.
«У меня лучшая жизнь! Меня окружают лучшие люди! Спасибо, что были со мной! Всех люблю! Спасибо всем за поздравления!» - написала в микроблоге после вечеринки Саша Черно.
Саша Черно на вечеринке в честь своего дня рождения. Фото: соцсети
К своему дню рождения Саша Черно похудела на пятьдесят с лишним килограммов, поэтому смогла позволить себе дерзкий образ. Виновница торжества предстала в шортах, жакете и красных кедах.
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