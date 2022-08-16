Белоснежная красавица: беременная двойней Ефременкова похвасталась коляской для сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир ждут появления на свет сразу двух малышей. Уже в конце сентября сыновья пары появятся на свет.

Будущие родители сейчас вовсю готовятся к предстоящему пополнению в семье. Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, что им с Мондезиром после долгих поисков удалось найти идеальную коляску для близнецов.

Коляску белого цвета будущая мама назвала белоснежной красавицей. Легкая и маневренная, она привела Юлию Ефременкову в настоящий восторг.