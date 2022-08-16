Белоснежная красавица: беременная двойней Ефременкова похвасталась коляской для сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир ждут появления на свет сразу двух малышей. Уже в конце сентября сыновья пары появятся на свет.
Будущие родители сейчас вовсю готовятся к предстоящему пополнению в семье. Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, что им с Мондезиром после долгих поисков удалось найти идеальную коляску для близнецов.
Коляску белого цвета будущая мама назвала белоснежной красавицей. Легкая и маневренная, она привела Юлию Ефременкову в настоящий восторг.
«Восторгу нет предела. Только посмотрите на эту красавицу. Найти коляску для близнецов, чтобы она была легкой и маневренной — задача не из легких. Но у нас получилось», — поделилась Юлия Ефременкова.
В микроблоге она показала, как ей легко и просто управляться с коляской для двоих малышей.
Напомним, Юлия Ефременкова в начале лета сообщила, что готовится стать мамой. Она всячески подчеркивала, что эта беременность — первая, случившаяся в ее 35 лет.
Юлия Ефременкова и Мондезир счастливы, что станут родителями сразу двух мальчиков.